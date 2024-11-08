На Житомирщині мотоцикл врізався у навантажувач: водій загинув

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Смертельна аварія сталася вранці 6 листопада у місті Баранівка Звягельського району. Мотоцикліст загинув на місці ДТП

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Житомирській області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що близько 08:30 на вулиці Звягельській зіткнулися навантажувач JCB та мотоцикл Alpha.

"На жаль, водій двоколісника, 51-річний місцевий житель, від отриманих травм загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Спецтехнікою керував 52-річний житель Баранівської громади.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині легковик влетів в дерево. Внаслідок ДТП загинула водійка та її 12-річний син.