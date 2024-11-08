На Волині в ДТП загинув тракторист
Смертельна ДТП трапилась у середу, 6 листопада, у селі Залізниця Камінь-Каширського району
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.
За матеріалами справи, на вулиці Береговій водій міні-трактора DW 244, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся.
"Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди", — йдеться у повідомленні.
Загиблим виявився 46-річний мешканець Любешівської громади. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Рівненщині трактор з’їхав у кювет та перекинувся. Водій загинув.
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