У Миколаєві розшукали водія, який збив на смерть жінку та втік

фото: поліція

ДТП сталася ввечері, 6 листопада в мікрорайоні Мала Корениха у Миколаєві

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій невідомого авто пішохідку та втік з місця пригоди. Від отриманих травм 49-річна жінка померла в кареті "швидкої".

Невдовзі правоохоронці встановили автомобіль, на якому скоїли ДТП, та розшукали водія. Ним виявився 46-річний чоловік за кермом Opel Combo. Після скоєння ДТП він приїхав додому в один з населених пунктів Ольшанської громади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Водія затримали. Йому оголосили про підозру та найближчим часом обиратимуть запобіжний захід.

За скоєне чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 7 листопада на Вінниччині легковик влетів в дерево. Внаслідок ДТП загинула водійка та її 12-річний син.