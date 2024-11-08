У Миколаєві розшукали водія, який збив на смерть жінку та втік
ДТП сталася ввечері, 6 листопада в мікрорайоні Мала Корениха у Миколаєві
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій невідомого авто пішохідку та втік з місця пригоди. Від отриманих травм 49-річна жінка померла в кареті "швидкої".
Невдовзі правоохоронці встановили автомобіль, на якому скоїли ДТП, та розшукали водія. Ним виявився 46-річний чоловік за кермом Opel Combo. Після скоєння ДТП він приїхав додому в один з населених пунктів Ольшанської громади.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Водія затримали. Йому оголосили про підозру та найближчим часом обиратимуть запобіжний захід.
За скоєне чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, 7 листопада на Вінниччині легковик влетів в дерево. Внаслідок ДТП загинула водійка та її 12-річний син.