фото: полиция

В результате дорожной аварии в Ровенском районе погиб пассажир авто. Водитель не справился с управлением и транспортное средство слетело с дороги в реку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

Отмечается, что ДТП произошло 6 ноября вечером на окраине села Слободка.

За рулем Audi находился 30-летний местный житель, он смог выбраться из салона авто. Однако 27-летний родственник водителя, находившийся на пассажирском сиденье, погиб.

Водитель сам признался, что не справился с управлением, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Ровенской области водитель сбил на переходе 12-летнего мальчика, ребенка госпитализировали.