Впав між вагонами: на Рівненщині дитину вдарило струмом на залізниці

Фото: ГСЧС

На залізниці в Рівненській областi постраждала 12-річна дитина

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Хлопчик отримав електротравму і впав між вагонами.

Інцидент стався ввечері 9 листопада недалеко від залізничної станції міста Дубно.

Рятувальники дістали дитину та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Хлопчик у важкому стані був доставлений в опіковий центр.

Раніше ми писали, що в місті Березань Броварського району Київської області у вівторок, 9 листопада, швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив жінку, вона не вижила.