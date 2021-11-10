13:16  10 листопада
Столичні школярі ще на тиждень затримаються на "дистанційці"
11:18  10 листопада
Українці заплатять штраф за вигул собак без намордника
09:05  10 листопада
В Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу: захворіло понад 23 тисячі людей
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2021, 12:14

Впав між вагонами: на Рівненщині дитину вдарило струмом на залізниці

10 листопада 2021, 12:14
Читайте также на русском языке
Фото: ГСЧС
Читайте также
на русском языке

На залізниці в Рівненській областi постраждала 12-річна дитина

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Хлопчик отримав електротравму і впав між вагонами.

Інцидент стався ввечері 9 листопада недалеко від залізничної станції міста Дубно.

Рятувальники дістали дитину та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Хлопчик у важкому стані був доставлений в опіковий центр.

Раніше ми писали, що в місті Березань Броварського району Київської області у вівторок, 9 листопада, швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив жінку, вона не вижила.

Рівненська область ДСНС дитина залізниця

У Запорізькій області пенсіонер вдома потрапив у пастку
08 листопада 2021, 12:15
На Рівненській АЕС сталася аварія, був спалах водню
26 жовтня 2021, 16:11
На Рівненщині під час отримання хабаря затримали військовослужбовця
24 жовтня 2021, 14:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua