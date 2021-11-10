Впав між вагонами: на Рівненщині дитину вдарило струмом на залізниці
На залізниці в Рівненській областi постраждала 12-річна дитина
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Рівненській області.
Хлопчик отримав електротравму і впав між вагонами.
Інцидент стався ввечері 9 листопада недалеко від залізничної станції міста Дубно.
Рятувальники дістали дитину та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Хлопчик у важкому стані був доставлений в опіковий центр.
Раніше ми писали, що в місті Березань Броварського району Київської області у вівторок, 9 листопада, швидкісний потяг сполученням Київ-Харків збив жінку, вона не вижила.
У Запорізькій області пенсіонер вдома потрапив у пасткуВсі новини »
08 листопада 2021, 12:15На Рівненській АЕС сталася аварія, був спалах водню
26 жовтня 2021, 16:11На Рівненщині під час отримання хабаря затримали військовослужбовця
24 жовтня 2021, 14:41
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість