10:41  24 жовтня
В Україні зафіксували майже 21 тисячу нових випадків COVID-19
13:14  24 жовтня
У Сумах "червону" зону зустріли мітингом проти карантину та чергами на вакцинацію
10:02  24 жовтня
Доба на Донбасі: поранено двох бійців ООС, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2021, 14:41 515

На Рівненщині під час отримання хабаря затримали військовослужбовця

24 жовтня 2021, 14:41 515
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали старшого інструктора одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненщини на отриманні хабаря у розмірі 600 доларів

Як передає RegioNews, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Так, за версією слідства, чоловік вимагав гроші за оформлення документів на проходження військової служби в одній з частин в області.

Слідство встановило, що чоловік вимагав 600 доларів за сприяння в укладанні контракту на військову службу у військовій частині області. Військовослужбовця затримали саме на отриманні неправомірної вигоди", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання йому запобіжного заходу. Також його збираються відсторонити від посади.

Підозрюваному загрожує ув’язнення на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці викрили двох співробітників Державного бюро розслідувань "на гарячому" під час отримання грошей.

хабар прокуратура військові затримання Рівненська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua