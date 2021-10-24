На Рівненщині під час отримання хабаря затримали військовослужбовця

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Правоохоронці затримали старшого інструктора одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненщини на отриманні хабаря у розмірі 600 доларів

Як передає RegioNews, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Так, за версією слідства, чоловік вимагав гроші за оформлення документів на проходження військової служби в одній з частин в області.

Слідство встановило, що чоловік вимагав 600 доларів за сприяння в укладанні контракту на військову службу у військовій частині області. Військовослужбовця затримали саме на отриманні неправомірної вигоди", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання йому запобіжного заходу. Також його збираються відсторонити від посади.

Підозрюваному загрожує ув’язнення на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці викрили двох співробітників Державного бюро розслідувань "на гарячому" під час отримання грошей.