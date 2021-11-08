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08 листопада 2021, 12:15 2

У Запорізькій області пенсіонер вдома потрапив у пастку

08 листопада 2021, 12:15 2
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з відкритих джерел
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У Мелітополі пенсіонер випадково застряг між стіною та водопровідною трубою у власній квартирі

До служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Інтеркультурній пенсіонеру знадобилася допомога рятувальників.

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС, перебуваючи у квартирі, 73-річному чоловіку стало зле, внаслідок чого він почав падати та застряг між стіною та водопровідною трубою.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту вилучили постраждалого з пастки та передали медикам.

Нагадаємо, 22 вересня на Житомирщині з невідомих причин померли мати та її двоє доньок.

ДСНС пенсіонери рятувальники медицина

 
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