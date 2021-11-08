У Запорізькій області пенсіонер вдома потрапив у пастку
У Мелітополі пенсіонер випадково застряг між стіною та водопровідною трубою у власній квартирі
До служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Інтеркультурній пенсіонеру знадобилася допомога рятувальників.
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС, перебуваючи у квартирі, 73-річному чоловіку стало зле, внаслідок чого він почав падати та застряг між стіною та водопровідною трубою.
Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту вилучили постраждалого з пастки та передали медикам.
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