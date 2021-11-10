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10 ноября 2021, 12:14

Упал между вагонами: на Ровенщине ребенка ударило током на железной дороге

10 ноября 2021, 12:14
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Фото: ГСЧС
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На железной дороге в Ровенской области пострадал 12-летний ребенок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.

Мальчик получил электротравму и упал между вагонами.

Инцидент произошел вечером 9 ноября недалеко от железнодорожной станции города Дубно.

Спасатели достали ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи.

Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговый центр.

Ранее мы писали, что в городе Березань Броварского района Киевской области во вторник, 9 ноября, скоростной поезд сообщением Киев-Харьков сбил женщину, она не выжила.

Ровенская область ГСЧС ребенок железная дорога

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