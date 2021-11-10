Упал между вагонами: на Ровенщине ребенка ударило током на железной дороге
На железной дороге в Ровенской области пострадал 12-летний ребенок
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.
Мальчик получил электротравму и упал между вагонами.
Инцидент произошел вечером 9 ноября недалеко от железнодорожной станции города Дубно.
Спасатели достали ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи.
Мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговый центр.
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