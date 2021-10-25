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25 жовтня 2021, 19:30 155

У Рівному пацієнт з COVID помер на порозі лікарні

25 жовтня 2021, 19:30 155
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з відкритих джерел
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У Рівному 57-річний пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні. COVID-19 у нього виявили обласному центрі психічного здоров'я, куди його доставили з "білою гарячкою".

За словами заступника головлікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, чоловік був у вкрай важкому стані. У центрі психічного здоров'я у нього виявили двосторонню пневмонію, дихальну недостатність і знижену сатурацію, пише RegioNews з посиланням на rivne.media.

"Пацієнта поклали в карету "швидкої", підключили до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг в приймальне відділення, коли у нього зупинилося серце, і він помер", - додав Ушкевич.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих - 999 дітей. Також за минулу добу госпіталізували 912 осіб. Одужали 4 598 осіб, летальних випадків - 330.

COVID-19 Рівне лікарня ушпиталення

 
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