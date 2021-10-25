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25 октября 2021, 19:30 74

В Ровно пациент с COVID скончался на пороге больницы

25 октября 2021, 19:30 74
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из открытых источников
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В Ровно 57-летний пациент с коронавирусом умер на пороге больницы. COVID-19 у него обнаружили областном центре психического здоровья, куда его доставили с "белой горячкой".

По словам заместителя главврача областного центра экстренной медицинской помощи Олега Ушкевича, мужчина был в крайне тяжелом состоянии. В центре психического здоровья у него обнаружили двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность и пониженную сатурацию, пишет RegioNews со ссылкой на rivne.media.

"Пациента положили в карету "скорой", подключили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер", - добавил Ушкевич.

Напомним, что в течение минувших суток в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случая коронавірусної болезни COVID-19. Среди заболевших - 999 детей. Также за минувшие сутки госпитализировали 912 человек. Выздоровели 4 598 человек, летальных исходов - 330.

COVID-19 Ровно больница госпитализация

 
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