В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19
Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих - 999 дітей
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу госпіталізували 912 осіб. Одужали 4 598 осіб, летальних випадків - 330.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042), Запорізькій (1037) областях та в Києві (546).
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 784 039 осіб, з них одужали 2 380 374 людини, померли 64 202 людини.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України оновили карту зон адаптивного карантину. Станом на 24 жовтня, тільки чотири регіони країни знаходяться в "жовтій" зоні. У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.