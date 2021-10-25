В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19

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Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізували 912 осіб. Одужали 4 598 осіб, летальних випадків - 330.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042), Запорізькій (1037) областях та в Києві (546).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 784 039 осіб, з них одужали 2 380 374 людини, померли 64 202 людини.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України оновили карту зон адаптивного карантину. Станом на 24 жовтня, тільки чотири регіони країни знаходяться в "жовтій" зоні. У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.