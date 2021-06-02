На Херсонщині у ДТП потрапили п‘ять машин: серед постраждалих шестеро дітей

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У Херсонській області на автодорозі "Олешки - Гола Пристань - Скадовськ" сталася масштабна ДТП за участі п'яти автомобілів. Внаслідок події медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 - діти

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Встановлено, що 71-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat", здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю "Infiniti QX-50". В результаті між автомобілями сталося зіткнення, після чого "Infiniti" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілями "Skoda Octavia", "Kia Cerato" та "Mazda CX-5".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди медична допомога була надана 8 особам, з яких 6 - діти. Найменшій дівчинці немає ще й року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждали двоє пасажирів автомобіля "Kia Cerato". Це 8-річний хлопець, який з травмою голови потрапив в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні та його 56-річна бабуся, яку госпіталізували в лікарню з переломом ключиці. Інші учасники ДТП отримали незначні забої.

Наразі в медичних закладах з тілесними ушкодженнями перебувають доросла жінка та двоє дітей. Одна дитина знаходиться в реанімаційному відділенні в непритомному стані", - додали у поліції.

В поліції відкрили кримінальне провадження. Кожен із водіїв здав аналізи на встановлення вмісту алкоголю в крові.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині в смертельну ДТП потрапила багатодітна родина.