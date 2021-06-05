На Ровенщине в ДТП погибли два человека
В субботу, 5 июня, на международной трассе Киев-Чоп неподалеку Ровно произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой погибли и травмировались люди
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Колоденка около 11:00. Столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat - от полученных травм погибли два человека и двое травмировались.
На месте работает полиция, движение на этом участке автодороги затруднено.
Напомним, в Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги