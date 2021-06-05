17:20  05 июня
В Украину жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции
16:39  05 июня
На Сумщине пограничники задержали двух россиян
10:04  05 июня
Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 июня 2021, 15:28 659

На Ровенщине в ДТП погибли два человека

05 июня 2021, 15:28 659
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 5 июня, на международной трассе Киев-Чоп неподалеку Ровно произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой погибли и травмировались люди

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Колоденка около 11:00. Столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat - от полученных травм погибли два человека и двое травмировались.

На месте работает полиция, движение на этом участке автодороги затруднено.

Напомним, в Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети.

Украина ДТП погибшие Ровно авария

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram