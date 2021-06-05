На Ровенщине в ДТП погибли два человека

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В субботу, 5 июня, на международной трассе Киев-Чоп неподалеку Ровно произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой погибли и травмировались люди

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Колоденка около 11:00. Столкнулись Mitsubishi Outlander и Seat - от полученных травм погибли два человека и двое травмировались.

На месте работает полиция, движение на этом участке автодороги затруднено.

Напомним, в Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети.