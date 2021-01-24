На Ровенщине обстреляли дом местного депутата
На Ровенщине неизвестные преступники обстреляли дом, в котором проживает семья депутата Варашского городского совета.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Ровенской области.
В полицию около 23 часов вечера с письменным заявлением обратилась 31-летняя жительница села Старая Рафаловка и сообщила, что около 10 утра она обнаружила поврежденные окна в своем доме, вероятно вследствие выстрелов.
Полицейским хозяйка дома, которая также является частным предпринимателем, рассказала, что около четырех утра слышала подозрительные звуки и лай собаки.
Во время осмотра месяца происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждения трех окон. Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, которые остались между камерами стеклопакетов.
По факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи отделения полиции № 1 (пгт Владимирец) начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские рассматривают различные версии случившегося, одна из которых связана с профессиональной деятельностью мужа, который является депутатом Варашского городского совета.
В рамках уголовного производства правоохранители проводят следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления злоумышленников.
Напомним, в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка.