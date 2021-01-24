На Ровенщине обстреляли дом местного депутата

В полицию обратилась жена депутата - местная предпринимательница

В полицию обратилась жена депутата - местная предпринимательница

Фото из открытых источников

На Ровенщине неизвестные преступники обстреляли дом, в котором проживает семья депутата Варашского городского совета.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Ровенской области.

В полицию около 23 часов вечера с письменным заявлением обратилась 31-летняя жительница села Старая Рафаловка и сообщила, что около 10 утра она обнаружила поврежденные окна в своем доме, вероятно вследствие выстрелов.

Полицейским хозяйка дома, которая также является частным предпринимателем, рассказала, что около четырех утра слышала подозрительные звуки и лай собаки.

Во время осмотра месяца происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждения трех окон. Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, которые остались между камерами стеклопакетов.

По факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений следователи отделения полиции № 1 (пгт Владимирец) начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские рассматривают различные версии случившегося, одна из которых связана с профессиональной деятельностью мужа, который является депутатом Варашского городского совета.

В рамках уголовного производства правоохранители проводят следственные действия и розыскные мероприятия с целью установления злоумышленников.

Напомним, в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка.