Пожежа в одеському готелі: власнику повідомлено про підозру

У 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку

У 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку

Фото: Нацполіція

Власнику горілого незаконного готелю в Одесі повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.

Як пише RegioNews, про це повідомляє сайт прокуратури Одеської області. За даними слідства, у 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку. З допущених власником хостелу порушень пожежної безпеки, сталася пожежа, яка не загасили своєчасно з-за відсутності в приміщенні засобів гасіння. Також відбулося неконтрольоване горіння на шляху евакуації через не демонтоване горюче облицювання. Встановлено, що в хостелі немає засобів системи оповіщення про пожежу, через що постояльці не дізналися вчасно про займання. Власнику хостелу оголосили підозра ч.2 статті 270 Кримінального кодексу. Слідство направило до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Нагадаємо, 17 січня в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12, в триповерховому будинку, в якому розташований готель сталася пожежа.

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