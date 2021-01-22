11:02  22 січня
У МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація
16:28  22 січня
У Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка
18:02  22 січня
Доба на Донбасі: чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
22 січня 2021, 18:31 5

Пожежа в одеському готелі: власнику повідомлено про підозру

22 січня 2021, 18:31 5
Читайте также на русском языке
У 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку
У 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Власнику горілого незаконного готелю в Одесі повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.

Як пише RegioNews, про це повідомляє сайт прокуратури Одеської області.

За даними слідства, у 2014 році підозрюваний облаштував готель (хостел) з 30 номерами без дозволів і юридичних підстав з метою отримання незаконного прибутку.

З допущених власником хостелу порушень пожежної безпеки, сталася пожежа, яка не загасили своєчасно з-за відсутності в приміщенні засобів гасіння. Також відбулося неконтрольоване горіння на шляху евакуації через не демонтоване горюче облицювання.

Встановлено, що в хостелі немає засобів системи оповіщення про пожежу, через що постояльці не дізналися вчасно про займання.

Власнику хостелу оголосили підозра ч.2 статті 270 Кримінального кодексу. Слідство направило до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 17 січня в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12, в триповерховому будинку, в якому розташований готель сталася пожежа.

Україна кримінал Одеса поліція готель
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »