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21 грудня 2020, 10:13 549

У Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину

21 грудня 2020, 10:13 549
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Суперечка виникла через запуск феєрверків
Суперечка виникла через запуск феєрверків
Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці затримали місцевого жителя Миколаєва, який вчинив стрілянину через конфлікт із запуском феєрверків та поранив 10-річного хлопчика.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Так, зазначається, що конфлікт стався 20 грудня у дворі будинку на вулиці Громадянській. Подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малими дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом в руках і відкрив стрілянину, влучивши у 10-річного хлопчика. Дорослі відібрали у нього зброю, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців.

Зброя, як уточнюють у поліції, "не вогнепальної дії". Її передадуть на експертизу. 45-річного нетверезого хулігана доправили до райвідділу.

Поранений хлопчик - у лікарні. Слідчі відкрили справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). Нападнику загрожує до семи років увʼязнення", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Сумах 17 грудня на вулиці стався конфлікт між двома перехожими, який переріс у бійку та закінчився стріляниною.

стрілянина зброя події Миколаїв діти
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