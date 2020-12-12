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12 грудня 2020, 10:45

Один з енергоблоків Рівненської АЕС раптово відключився від мережі

12 грудня 2020, 10:45
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Порушення радіаційного фону в районі АЕС не зафіксовано
Порушення радіаційного фону в районі АЕС не зафіксовано
Фото: сайт Рівненської АЕС
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Уночі 12 грудня енергоблок №1 Рівненської АЕС відключився від мережі. Відключення відбулось внаслідок спрацювання автоматичного захисту по факту відключення турбін блоку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Рівненської АЕС, пише RegioNews.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм, - зазначили у повідомленні.

Причина самостійного відключення енергоблока №1 з’ясовується.

Станом на ранок 12 грудня 2020 року у роботі перебуває енергоблок №2 Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу немає.

На енергоблоці №3 – 28-а доба планово-попереджувального ремонту, а на блоці №4 – 97-а доба планово-попереджувального ремонту. Ведуться роботи згідно з графіками ремонту. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Нагадаємо, у травні два енергоблоки Рівненської АЕС виводили в резерв. Блоки простоювали через планове зниження обсягів виробництва електроенергії згідно зі скандальним енергобалансом, ухваленим Міненергетики України.

ремонт радіація АЕС Рівненська область відключення
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