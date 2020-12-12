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12 декабря 2020, 10:45 59

Один из энергоблоков Ровенской АЭС внезапно отключился от сети

12 декабря 2020, 10:45 59
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Нарушения радиационного фона в районе АЭС не зафиксировано
Фото: сайт Ривненской АЭС
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Ночью 12 декабря энергоблок №1 Ровенской АЭС отключился от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Ровенской АЭС, пишет RegioNews.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, - отметили в сообщении.

Причина самостоятельного отключения энергоблока №1 выясняется.

По состоянию на утро 12 декабря 2020 года в работе находится энергоблок №2 Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала нет.

На энергоблоке №3 – 28-е сутки планово-предупредительного ремонта, а на блоке №4 – 97-е сутки планово-предупредительного ремонта. Ведутся работы в соответствии с графиками ремонта. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Напомним, в мае два энергоблока Ровенской АЭС выводили в резерв. Блоки простаивали из-за планового снижения объемов производства электроэнергии в связи со скандальным энергобалансом, принятым Минэнергетики Украины.

ремонт радиация АЭС Ровенская область отключение
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