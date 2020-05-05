В Україні хочуть підвищити тарифи на електроенергію для населення
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення.
Про це йдеться презентації проекту, розміщеній на сайті НКРЕКП, пише RegioNews.
Як повідомляє прес-служба НКРЕКП, комісія запропонувала своє бачення вирішення проблеми, яка склалася на ринку електричної енергії.
НКРЕКП пропонує до кінця 2020 року скасувати пільгову категорію споживання до 100 кВт⋅год для населення (тариф 0,75 грн без ПДВ), що дасть 12 млрд грн наступного року.
Крім того, протягом 2-5 років передбачається скасувати перехресне субсидування з забезпеченням адресної допомоги вразливим категоріям споживачів. Приведення тарифів населення у відповідність тарифами для непобутових споживачів дасть можливість отримати ще 38 млрд грн на рік.
За оцінками НКРЭКУ, обсяг дотацій, які непобутові споживачі платять за населення, становить понад 50 млрд грн. Така сума обумовлена різницею в тарифах для побутових і комерційних споживачів. Зокрема, середньозважений тариф для населення становить 1,07 грн за кВт⋅год (без ПДВ), в той час як комерційні споживачі платять 1,88 грн за кВт⋅год.
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