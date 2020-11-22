Новим мером Рівного став Віктор Шакирзян – екзит-пол
Він набрав 50,94% голосів виборців
Він набрав 50,94% голосів виборців
Оголосили результати екзит-полу у Рівному щодо другого туру виборів міського голови.
Про це пише RegioNews з посиланням на соціологічну групу Socis.
За даними екзит-полу станом на 19:30 вечора, Віктор Шакирзян перемагає на виборах міського голови Рівного. Попередній результат – 50,94%.
Опитування робили на виході з виборчих дільниць. Загалом було опитано 1914 виборців, відмовились від інтерв'ю 847 осіб.
Нагадаємо, у Львові, за результатами екзит-полу переміг Андрій Садовий.
У Дніпрі, за даними екзит-полу, чинний мер Борис Філатов з великим відривом випереджає Загіда Краснова.
У Черкасах, за даними соцопитувань, чинний мер Анатолій Бондаренко зберігає свою посаду.
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