Новим мером Рівного став Віктор Шакирзян – екзит-пол

Він набрав 50,94% голосів виборців

Він набрав 50,94% голосів виборців

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на соціологічну групу Socis.

За даними екзит-полу станом на 19:30 вечора, Віктор Шакирзян перемагає на виборах міського голови Рівного. Попередній результат – 50,94%.

Опитування робили на виході з виборчих дільниць. Загалом було опитано 1914 виборців, відмовились від інтерв'ю 847 осіб.

Нагадаємо, у Львові, за результатами екзит-полу переміг Андрій Садовий.

У Дніпрі, за даними екзит-полу, чинний мер Борис Філатов з великим відривом випереджає Загіда Краснова.

У Черкасах, за даними соцопитувань, чинний мер Анатолій Бондаренко зберігає свою посаду.