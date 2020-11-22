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22 листопада 2020, 20:34 81

Новим мером Рівного став Віктор Шакирзян – екзит-пол

22 листопада 2020, 20:34 81
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Він набрав 50,94% голосів виборців
Він набрав 50,94% голосів виборців
Фото з відкритих джерел
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Оголосили результати екзит-полу у Рівному щодо другого туру виборів міського голови.

Про це пише RegioNews з посиланням на соціологічну групу Socis.

За даними екзит-полу станом на 19:30 вечора, Віктор Шакирзян перемагає на виборах міського голови Рівного. Попередній результат – 50,94%.

Опитування робили на виході з виборчих дільниць. Загалом було опитано 1914 виборців, відмовились від інтерв'ю 847 осіб.

Нагадаємо, у Львові, за результатами екзит-полу переміг Андрій Садовий.

У Дніпрі, за даними екзит-полу, чинний мер Борис Філатов з великим відривом випереджає Загіда Краснова.

У Черкасах, за даними соцопитувань, чинний мер Анатолій Бондаренко зберігає свою посаду.

Рівне вибори другий тур результат Віктор Шакирзян
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