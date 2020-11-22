За даними екзит-полу Філатов виграє вибори у Дніпрі
За чинного міського голову проголосували майже 79% виборців.
За чинного міського голову проголосували майже 79% виборців.
Чинний мер Дніпра Борис Філатов переміг у другому турі виборів мера Дніпра.
Згідно з даними Центру соціологічних і маркетингових досліджень "Соціс", станом на 19:30 у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов, пише RegioNews.
Результати екзитполів у другому турі виборів
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Борис Філатов – 78,75%;
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Загід Краснов – 18,25%
Нагадаємо, у Львові, за результатами екзит-полу переміг Андрій Садовий.
У Львові за результатами екзит-полу перемагає СадовийВсі новини »
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