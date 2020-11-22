За даними екзит-полу Філатов виграє вибори у Дніпрі

20 листопада 2020

Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі

Хто б не став мером курортного міста, він потрапить в повну залежність від місцевого олігарха. Проте, в одному випадку бердянський голова отримає хорошу зарплату та перспективу потрапити за ґрати, в і...