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22 листопада 2020, 20:19 40

За даними екзит-полу Філатов виграє вибори у Дніпрі

22 листопада 2020, 20:19 40
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За чинного міського голову проголосували майже 79% виборців.
За чинного міського голову проголосували майже 79% виборців.
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Чинний мер Дніпра Борис Філатов переміг у другому турі виборів мера Дніпра.

Згідно з даними Центру соціологічних і маркетингових досліджень "Соціс", станом на 19:30 у другому турі виборів мера Дніпра лідирує чинний глава міста Борис Філатов, пише RegioNews.

Результати екзитполів у другому турі виборів

  • Борис Філатов – 78,75%;

  • Загід Краснов – 18,25%

Нагадаємо, у Львові, за результатами екзит-полу переміг Андрій Садовий.

Дніпро другий тур вибори екзит-пол Філатов Борис
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