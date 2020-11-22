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22 ноября 2020, 20:34 90

Новым мэром Ровно стал Виктор Шакирзян – экзитпол

22 ноября 2020, 20:34 90
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Он набрал 50,94% голосов избирателей
Он набрал 50,94% голосов избирателей
Фото из открытых источников
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Объявили результаты экзит-полла в Ровно относительно второго тура выборов городского головы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на социологическую группу Socis.

По данным экзитпола по состоянию на 19:30 вечера, Виктор Шакирзян побеждает на выборах городского председателя Ровно. Предварительный результат – 50,94%.

Опрос делали на выходе с избирательных участков. Всего было опрошено 1914 избирателей, отказались от интервью 847 человек.

Напомним, во Львове, по результатам экзитпола победил Андрей Садовый.

В Днепре, по данным экзитпола, действующий мэр Борис Филатов с большим отрывом опережает Загида Краснова.

В Черкассах, по данным соцопросов, действующий мэр Анатолий Бондаренко сохраняет свою должность.

Ровно выборы второй тур результат Виктор Шакирзян
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