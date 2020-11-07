У Рівному шахраї продавали посади в поліції за півмільйона доларів

Силовики затримали шахраїв при отриманні частини коштів

Силовики затримали шахраїв при отриманні частини коштів

Фото: СБУ

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Організував оборудку чинний співробітник Нацполіції області разом зі спільниками.

Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у "високих кабінетах", запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади начальника у системі обласної Нацполіції. За можливість очолити відомство ділки вимагали від працівників поліції $500 тисяч. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від $50 до $100 тисяч.

Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного, під час отримання першої частини коштів у розмірі $25 тисяч.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вчора співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України попередили корупційне призначення на керівну посаду у Міністерстві оборони.