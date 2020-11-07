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07 листопада 2020, 14:39 1227

У Рівному шахраї продавали посади в поліції за півмільйона доларів

07 листопада 2020, 14:39 1227
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Силовики затримали шахраїв при отриманні частини коштів
Силовики затримали шахраїв при отриманні частини коштів
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила протиправну схему фейкового продажу керівних посад у ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Організував оборудку чинний співробітник Нацполіції області разом зі спільниками.

Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у "високих кабінетах", запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади начальника у системі обласної Нацполіції. За можливість очолити відомство ділки вимагали від працівників поліції $500 тисяч. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від $50 до $100 тисяч.

Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного, під час отримання першої частини коштів у розмірі $25 тисяч.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вчора співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України попередили корупційне призначення на керівну посаду у Міністерстві оборони.

Рівне поліція корупція СБУ посада
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