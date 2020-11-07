У Харкові невідомі обстріляли консульство Азербайджану

Хуліганів розшукує поліція

Хуліганів розшукує поліція

Фото: Нацполіція України

7 листопада близько 02:30 ранку невідомі здійснили постріли у вікно та вхідні двері будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки по вулиці Ярослава Мудрого в Харкові.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області.

Під час огляду поліцейські вилучили дві гільзи та три залишки металу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області, будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харкові та Почесного консульства Республіки Вірменія в м. Харкові взяті поліцією під цілодобову охорону.

На обстріл вже відреагували у МЗС Азербайджану. Там вважають, що це – справа рук вірменських радикалів.

Враховуючи нещодавні погрози радикальних вірменських сил дипломатичним місіям Азербайджану за кордоном, цей напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз. …Відповідні органи нашої країни будуть взаємодіяти та співпрацювати з місцевими правоохоронними органами зарубіжних країн, щоб притягнути до відповідальності винних у таких злочинних діях проти громадян Азербайджану та членів місцевої азербайджанської громади за кордоном", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні ж стало відомо, що у Бердянську двічі обстріляли пасажирський автобус. Жертв і потерпілих в результаті цієї пригоди немає.