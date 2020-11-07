У Київській області озброєна банда викрала підприємця і вимагала з нього $2 млн

Група складалася з чотирьох казахів та двох мешканців Київської області

Група складалася з чотирьох казахів та двох мешканців Київської області

Фото: Нацполіція України

Поліція Київщини затримала озброєних нападників, які викрали приватного підприємця та вимагали надуманий борг у 2 мільйони доларів.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції Київської області, пише RegioNews.

Про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка повідомила до поліції його дружина. Зловмисники викрали чоловіка зранку, біля його будинку, заштовхали в автомобіль і повезли у невідомому напрямку.

Як з’ясувалось, невідомі вивезли потерпілого в ліс. Там вони прив’язали його до дерева і катували, вимагаючи борг у сумі $2 млн. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тисяч іноземної валюти.

Чоловікові вдалося врятуватись і, завдячуючи небайдужим людям, він повернувся додому.

За фактом викрадення людини та розбійний напад слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох з них затримали на території Київщини. Ними виявилися 29-ти та 49-річний чоловіки.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявили та вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики та гроші. Також вилучено автівки, на яких пересувались зловмисники.

Наразі старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру молодшому поплічнику.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів і оголошено в розшук.

Поліцейські перевіряють затриманих чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

Нагадаємо, вчора на Київщині правоохоронці викрили і затримали злочинну групу, що організувала нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин, які збувала в Україні і за кордоном.