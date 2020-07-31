На Рівненщині в одному з районів посилюють карантин

Обмеження пов’язані зі збільшенням захворюваності на COVID-19

Обмеження пов’язані зі збільшенням захворюваності на COVID-19

Фото: з відкритих джерел

На позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Рівненської області вирішили посилити карантинні заходи у Костопільському районі.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

Так, на території району упродовж наступних семи днів забороняється:

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

робота розважальних закладів та діяльність суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках та діяльності з надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні;

робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів.

Головним управлінням Держпродспоживслужби та Нацполіції області, районним адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено значно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів населенням та керівниками установ, організацій та закладів, зокрема, громадського харчування, стоматології, транспорту, ринків, перукарень, косметичних кабінетів.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстровано в місті Києві - 110, у Львівській області - 147 і в Івано-Франківській області - 111.