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30 липня 2020, 17:00

Плюс мільйон: мер Чернігова оновив свою декларацію

30 липня 2020, 17:00
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Мер задекларував дивіденди від приватного підприємства "АГРО-ТРЕЙДЕР"
Мер задекларував дивіденди від приватного підприємства "АГРО-ТРЕЙДЕР"
Фото: ЧеLine
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Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко став багатшим на мільйон гривень.

Про це пише Regionews з посиланням на дані НАЗК.

Аграрною фірмою в Ічнянському районі Чернігівщини, яка щомісячно приносить меру по мільйону гривень, Владислав Атрошенко володіє спільно зі своїм бізнес-партнером – депутатом облради Валерієм Кулічем. 2 червня 2020 року мер також отримав дохід (1 мільйон гривень) у вигляді дивідендів від цього приватного підприємства.

Нагадаємо, у 2020 році мер вже чотири рази подавав інформацію про суттєві зміни в майновому стані. Востаннє це було 2 липня, коли Атрошенко успадкував понад 138 млн грн.

доходи гроші Чернігів мер Атрошенко Владислав Декларація
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