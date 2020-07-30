Плюс мільйон: мер Чернігова оновив свою декларацію

Мер задекларував дивіденди від приватного підприємства "АГРО-ТРЕЙДЕР"

Мер задекларував дивіденди від приватного підприємства "АГРО-ТРЕЙДЕР"

Фото: ЧеLine

Про це пише Regionews з посиланням на дані НАЗК.

Аграрною фірмою в Ічнянському районі Чернігівщини, яка щомісячно приносить меру по мільйону гривень, Владислав Атрошенко володіє спільно зі своїм бізнес-партнером – депутатом облради Валерієм Кулічем. 2 червня 2020 року мер також отримав дохід (1 мільйон гривень) у вигляді дивідендів від цього приватного підприємства.

Нагадаємо, у 2020 році мер вже чотири рази подавав інформацію про суттєві зміни в майновому стані. Востаннє це було 2 липня, коли Атрошенко успадкував понад 138 млн грн.