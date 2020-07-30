Плюс мільйон: мер Чернігова оновив свою декларацію
Мер задекларував дивіденди від приватного підприємства "АГРО-ТРЕЙДЕР"
Мер задекларував дивіденди від приватного підприємства "АГРО-ТРЕЙДЕР"
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко став багатшим на мільйон гривень.
Про це пише Regionews з посиланням на дані НАЗК.
Аграрною фірмою в Ічнянському районі Чернігівщини, яка щомісячно приносить меру по мільйону гривень, Владислав Атрошенко володіє спільно зі своїм бізнес-партнером – депутатом облради Валерієм Кулічем. 2 червня 2020 року мер також отримав дохід (1 мільйон гривень) у вигляді дивідендів від цього приватного підприємства.
Нагадаємо, у 2020 році мер вже чотири рази подавав інформацію про суттєві зміни в майновому стані. Востаннє це було 2 липня, коли Атрошенко успадкував понад 138 млн грн.
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