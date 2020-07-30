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30 липня 2020, 14:27 11

У Залізному Порту нардепа від "Слуги народу" вдарили по обличчю

30 липня 2020, 14:27 11
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Обставини конфлікту з'ясовуються
Обставини конфлікту з'ясовуються
Фото: kherson.net.ua
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У курортному селі Залізний Порт Херсонської області невідомий напав на народного депутата Андрія Одарченка та вдарив його в обличчя.

Про це пише Regionews з посиланням на OBOZREVATEL .

Як повідомили у відділі комунікації поліції області, обставини конфлікту встановлюються.

В поліцію звернувся чоловік, який представився народним депутатом України. За його словами, в селищі Залізний Порт невідомий чоловік ударив його по обличчю і втік у невідомому напрямку. Протягом години правоохоронці встановили особу чоловіка, який наніс удар", – розповіли в пресслужбі.

У поліції додали, що чоловіка затримувати за ст. 208 КПК України не стали, але відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Пізніше журналісти УНН уточнили, що потерпілий – саме Андрій Одарченко з фракції "Слуга народу".

Сам народний обранець від Харківщини не коментує те, що відбувається і не став засвідчувати побої в лікарні.

Нагадаємо, позавчора у Києві пограбували нардепа від "Слуги народу" і прокурора з ОГПУ.

Слуга народа поліція бійка Херсон нардеп
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