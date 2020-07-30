У Залізному Порту нардепа від "Слуги народу" вдарили по обличчю

Обставини конфлікту з'ясовуються

Обставини конфлікту з'ясовуються

Фото: kherson.net.ua

У курортному селі Залізний Порт Херсонської області невідомий напав на народного депутата Андрія Одарченка та вдарив його в обличчя.

Про це пише Regionews з посиланням на OBOZREVATEL .

Як повідомили у відділі комунікації поліції області, обставини конфлікту встановлюються.

В поліцію звернувся чоловік, який представився народним депутатом України. За його словами, в селищі Залізний Порт невідомий чоловік ударив його по обличчю і втік у невідомому напрямку. Протягом години правоохоронці встановили особу чоловіка, який наніс удар", – розповіли в пресслужбі.

У поліції додали, що чоловіка затримувати за ст. 208 КПК України не стали, але відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Пізніше журналісти УНН уточнили, що потерпілий – саме Андрій Одарченко з фракції "Слуга народу".

Сам народний обранець від Харківщини не коментує те, що відбувається і не став засвідчувати побої в лікарні.

Нагадаємо, позавчора у Києві пограбували нардепа від "Слуги народу" і прокурора з ОГПУ.