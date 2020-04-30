"Житлопромбуд" знову хоче стягнути з Миколаївського аеропорту 43 млн грн
У КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" будівельна компанія хоче через суд стягнути 43 мільйони гривень. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.
Так, будівельна компанія "Житлопромбуд" подала касаційну скаргу до Верховного суду України, в якій просить стягнути гроші за виконаний ремонт будівлі аеровокзалу.
Ще в 2018 році Господарський суд Миколаївської області прийняв до розгляду позов ПРАТ "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" проти комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" через заборгованість за виконані роботи.
Пізніше аеропорт подав апеляцію на рішення Господарського суду Миколаївської області, який постановив стягнути з КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 39,8 мільйонів на користь компанії "Житлопромбуд-8", для того, щоб захистити честь і кошти аеропорту.
У лютому 2020 Миколаївський аеропорт виграв суд у компанії "Жилпромстой-8", яка вимагала.
Після цього будівельна компанія звернулася з касацією до Верховного суду з вимогою скасувати постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду, а рішення Господарського суду Миколаївської області, який зобов'язав аеропорт повернути гроші "Жилпромстрою-8", залишити в силі.
Верховний суд ухвалилв рішення не скасовувати постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду, але в той же час постановив відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою "Будівельної компанії "Житлопромбуд-8" на постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду.
Розгляд касаційної скарги у засіданні Верховного Суду Касаційного господарського суду призначено на 21 травня 2020.
- 13:34 30 квітня В Одеській області на берег викинуло судно з буровою платформою
- 13:07 30 квітня Уряд опублікував рішення про відкриття ринків в Україні
- 12:57 30 квітня ВООЗ скликала надзвичайний комітет
- 12:47 30 квітня Прогноз невтішний: у Києві 1401 підтверджений випадок COVID-19
- 12:28 30 квітня "Житлопромбуд" знову хоче стягнути з Миколаївського аеропорту 43 млн грн
- 12:22 30 квітня В Україні COVID-19 виявили у понад 700 дітей
- 08:34 30 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро, ходять чутки про плани затримати мера Філатова