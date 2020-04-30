"Житлопромбуд" знову хоче стягнути з Миколаївського аеропорту 43 млн грн

Розгляд касаційної скарги призначено на 21 травня

Фото: КП "Миколаївський міжнародний аеропорт"

Розгляд касаційної скарги призначено на 21 травня

У КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" будівельна компанія хоче через суд стягнути 43 мільйони гривень. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мой город.

Так, будівельна компанія "Житлопромбуд" подала касаційну скаргу до Верховного суду України, в якій просить стягнути гроші за виконаний ремонт будівлі аеровокзалу.

Ще в 2018 році Господарський суд Миколаївської області прийняв до розгляду позов ПРАТ "Будівельна компанія "Житлопромбуд-8" проти комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" через заборгованість за виконані роботи.

Пізніше аеропорт подав апеляцію на рішення Господарського суду Миколаївської області, який постановив стягнути з КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" 39,8 мільйонів на користь компанії "Житлопромбуд-8", для того, щоб захистити честь і кошти аеропорту.

У лютому 2020 Миколаївський аеропорт виграв суд у компанії "Жилпромстой-8", яка вимагала.

Після цього будівельна компанія звернулася з касацією до Верховного суду з вимогою скасувати постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду, а рішення Господарського суду Миколаївської області, який зобов'язав аеропорт повернути гроші "Жилпромстрою-8", залишити в силі.

Верховний суд ухвалилв рішення не скасовувати постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду, але в той же час постановив відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою "Будівельної компанії "Житлопромбуд-8" на постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду.

Розгляд касаційної скарги у засіданні Верховного Суду Касаційного господарського суду призначено на 21 травня 2020.