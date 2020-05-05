Мер і голова ОДА проінспектували базари Рівного
Міський голова Рівного Володимир Хомко та голова Рівненської ОДА Віталій Коваль перевірили продовольчі ринки Рівного, які запрацювали під час карантину.
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "7 днів".
Володимир Хомко та Віталій Коваль побували на Центральному ринку, пройшлися м’ясним павільйоном, поспілкувалися з продавцями. Цікавилися чи не змінилися ціни, порівняно з докарантинним періодом, чи є покупці. Міський голова, який нещодавно заявив, що ніколи не купує продукти, встиг навіть придбати додому фрукти.
На ринку дуже непогано організували торгівлю з дотриманням усіх вимог, встановлених урядом. Претензій до роботи ринку поки немає. Тут працюють фахівці головного управління Держспоживслужби в області, які стежать за дотриманням карантинних норм", - поділився враженнями Володимир Хомко.
Основна проблема ринків, на думку очільників міста і області, - мало покупців. Тому в четвер на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС вирішуватимуть, як організувати пасажирські перевезення, щоб люди мали можливість доїхати до ринків.
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