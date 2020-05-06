Аэропорт Ровно выставили на продажу за долги
Исполнительная служба начала продавать Ровенский аэропорт. Часть стратегического объекта области уже выставлена на продажу.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Ровно Вечернее.
Мы задолжали и зарплату 84 работникам, и налоговой, и пенсионному фонду, и облэнерго. Теперь с нас в принудительном порядке хотят взыскать эти долги. Исполнительная служба прежде всего хочет продать наиболее "лакомые куски" - гаражный комплекс и стоянку. Эти объекты и выставили на продажу, - рассказал директор аэропорта Игорь Насинюк.
Директор аэропорта уже подал встречный иск в хозяйственный суд на обжалование действий исполнителей. Аэропорт с февраля 2019 года признан стратегическим объектом области, а потому не может быть разделен на части и распродан.
Когда президент Украины Владимир Зеленский прилетал к нашему аэропорту, то обещал поддержать его и развивать. Программа развития аэропорта не финансируется, потому что в областном бюджете постоянно нет для нас средств", - сказал Игорь Насинюк.
Игорь Насинюк также обратился за помощью к председателю Ровенской ОГА Виталия Коваля и председателя областного совета Александра Данильчука.
Известно, что в течение многих лет международный аэропорт "Ровно” имеет многомиллионные долги, его счета и имущество арестованы.
- 15:16 06 мая Глава "Нафтогаза” получил 47 тысяч вместо миллиона
- 15:04 06 мая Аэропорт Ровно выставили на продажу за долги
- 14:51 06 мая Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте
- 14:36 06 мая Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет
- 14:36 06 мая В порту Южный "разлили" пальмовое масло: экологи уже посчитали убытки
- 14:20 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:20 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе