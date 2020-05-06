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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
06 мая 2020, 15:04 6

Аэропорт Ровно выставили на продажу за долги

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українською мовою
06 мая 2020, 15:04 6
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Президент Зеленский обещал поддержку аэропорта, однако предприятие "по уши" в долгах
Фото: Ровно Вечернее
Президент Зеленский обещал поддержку аэропорта, однако предприятие "по уши" в долгах

Исполнительная служба начала продавать Ровенский аэропорт. Часть стратегического объекта области уже выставлена на продажу.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Ровно Вечернее.

Мы задолжали и зарплату 84 работникам, и налоговой, и пенсионному фонду, и облэнерго. Теперь с нас в принудительном порядке хотят взыскать эти долги. Исполнительная служба прежде всего хочет продать наиболее "лакомые куски" - гаражный комплекс и стоянку. Эти объекты и выставили на продажу, - рассказал директор аэропорта Игорь Насинюк.

Директор аэропорта уже подал встречный иск в хозяйственный суд на обжалование действий исполнителей. Аэропорт с февраля 2019 года признан стратегическим объектом области, а потому не может быть разделен на части и распродан.

Когда президент Украины Владимир Зеленский прилетал к нашему аэропорту, то обещал поддержать его и развивать. Программа развития аэропорта не финансируется, потому что в областном бюджете постоянно нет для нас средств", - сказал Игорь Насинюк.

Игорь Насинюк также обратился за помощью к председателю Ровенской ОГА Виталия Коваля и председателя областного совета Александра Данильчука.

Известно, что в течение многих лет международный аэропорт "Ровно” имеет многомиллионные долги, его счета и имущество арестованы.


долги Ровно аэропорт продажа
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