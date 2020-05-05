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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
05 мая 2020, 14:37 6

Мэр и глава ОГА проинспектировали базары Ровно

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05 мая 2020, 14:37 6
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Ровенские рынки возобновили работу в условиях карантина
Фото: скрин видео
Ровенские рынки возобновили работу в условиях карантина

Городской голова Ровно Владимир Хомко и председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль проверили продовольственные рынки Ровно, которые заработали во время карантина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "7 дней".

Владимир Хомко и Виталий Коваль побывали на Центральном рынке, прошлись по мясным павильоном, пообщались с продавцами. Интересовались не изменились ли цены, по сравнению с докарантинним периодом, есть ли покупатели. Городской голова, который недавно заявил, что никогда не покупает продукты, успел даже купить домой фрукты.

На рынке очень неплохо организовали торговлю с соблюдением всех требований, установленных правительством. Претензий к работе рынка пока нет. Здесь работают специалисты главного управления Держспоживслужби в области, которые следят за соблюдением карантинных норм", - поделился впечатлениями Владимир Хомко.

Основная проблема рынков, по мнению руководителей города и области, - мало покупателей. Поэтому в четверг на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС будут решать, как организовать пассажирские перевозки, чтобы люди имели возможность доехать до рынков.


Ровно рынки мэр губернаторы проверки карантин
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