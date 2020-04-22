На Рівненщині п’яний підпалив поліцейське авто, бо правоохоронці відмовилися з ним "відсвяткувати" Великдень

На Рівненщині поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного пошкодження службового авто. Нетверезий чоловік підпалив поліцейську автівку через те, що правоохоронці відмовилися розпивати з ним спиртні напої

На Рівненщині поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного пошкодження службового авто. Нетверезий чоловік підпалив поліцейську автівку через те, що правоохоронці відмовилися розпивати з ним спиртні напої

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області.

Подія сталася 21 квітня у селі Старе Село Рокитнівського району.

Близько 11:40 до поліцейської станції на автомобілі "Opel Frontera" на іноземній реєстрації приїхав місцевий житель. Під час спілкування водій запропонував працівникам поліції поїхати з ним для відзначення Великодня. Однак після очевидної відмови поїхав і повернувся орієнтовно через 20 хвилин. Чоловік, який за зовнішніми ознаками перебував у стані сп’яніння, почав нецензурно лаятися та погрожувати фізичною розправою поліцейським. Водночас у телефонній розмові він повідомив своїм знайомим неправдиву інформацію, що його затримали та "в’яжуть мєнти".

Через кілька хвилин до поліцейської станції приїхало іще троє осіб на автомобілі. Вони почали штовхати двох працівників поліції, які несли там службу, зривати з них захисні маски та намагалися затіяти бійку.

В цей час місцевий житель, який спровокував інцидент, облив спочатку бензином із пластикової пляшки службовий автомобіль, а потім — меблі у приміщенні поліцейської станції, куди він встиг забігти.

Вже на вулиці зловмисник знову кинув ємність із залишками пального на авто та підпалив його. Аби уникнути знищення майна, поліцейський зумів відкинути ногою пляшку, в результаті чого отримав опіки шкіри ноги. Зловмисники із місця події втекли.

Авто поліцейські загасили самотужки. Внаслідок підпалу пошкоджено дах і капот машини. Потерпілому працівникові поліції надали необхідну медичну допомогу.

За фактом умисного пошкодження майна працівника правоохоронного органу розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації інших вчинених протиправних дій. Місцезнаходження осіб, причетних до кримінального правопорушення, встановлюють поліцейські.