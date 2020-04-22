На Ровенщине пьяный поджег полицейское авто, потому что правоохранители отказались с ним "отпраздновать" Пасху
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполіції Ровенской области.
Происшествие зафиксировали 21 апреля в селе Старое Село Рокитновского района.
Около 11:40 к полицейской станции на автомобиле "Opel Frontera" на иностранной регистрации приехал местный житель. Во время общения водитель предложил сотрудникам полиции поехать с ним для празднования Пасхи. Однако после очевидного отказа уехал и вернулся ориентировочно через 20 минут. Мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, начал нецензурно ругаться и угрожать физической расправой полицейским. В то же время в телефонном разговоре он сообщил своим знакомым ложную информацию, что его задержали и "вяжут менты".
Через несколько минут к полицейской станции приехало еще трое человек на автомобиле. Они начали толкать двух сотрудников полиции, которые несли там службу, срывать с них защитные маски и пытались затеять драку.
В это время местный житель, который спровоцировал инцидент, сначала облил бензином из пластиковой бутылки служебный автомобиль, а затем мебель в помещении полицейской станции, куда он успел забежать.
Уже на улице злоумышленник снова бросил емкость с остатками горючего на авто и поджег его. Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги кожи ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Авто полицейские потушили самостоятельно. В результате поджога повреждена крыша и капот машины. Пострадавшему сотруднику полиции оказали необходимую медицинскую помощь.
По факту умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о правовой квалификации других совершенных противоправных действий. Местонахождение лиц, причастных к уголовному правонарушению, устанавливают полицейские.
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