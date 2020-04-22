14:46  22 апреля
Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
15:39  22 апреля
Кабмин официально продлил карантин до 11 мая: что известно
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 11:52 1

На Ровенщине пьяный поджег полицейское авто, потому что правоохранители отказались с ним "отпраздновать" Пасху

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 11:52 1
Читайте також українською мовою
На Ровенщине полицейские начали досудебное расследование по факту умышленного повреждения служебного авто. Нетрезвый мужчина поджег полицейскую машину за то, что правоохранители отказались распивать с ним спиртные напитки
На Ровенщине полицейские начали досудебное расследование по факту умышленного повреждения служебного авто. Нетрезвый мужчина поджег полицейскую машину за то, что правоохранители отказались распивать с ним спиртные напитки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполіції Ровенской области.

Происшествие зафиксировали 21 апреля в селе Старое Село Рокитновского района.

Около 11:40 к полицейской станции на автомобиле "Opel Frontera" на иностранной регистрации приехал местный житель. Во время общения водитель предложил сотрудникам полиции поехать с ним для празднования Пасхи. Однако после очевидного отказа уехал и вернулся ориентировочно через 20 минут. Мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, начал нецензурно ругаться и угрожать физической расправой полицейским. В то же время в телефонном разговоре он сообщил своим знакомым ложную информацию, что его задержали и "вяжут менты".

Через несколько минут к полицейской станции приехало еще трое человек на автомобиле. Они начали толкать двух сотрудников полиции, которые несли там службу, срывать с них защитные маски и пытались затеять драку.

В это время местный житель, который спровоцировал инцидент, сначала облил бензином из пластиковой бутылки служебный автомобиль, а затем мебель в помещении полицейской станции, куда он успел забежать.

Уже на улице злоумышленник снова бросил емкость с остатками горючего на авто и поджег его. Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги кожи ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Авто полицейские потушили самостоятельно. В результате поджога повреждена крыша и капот машины. Пострадавшему сотруднику полиции оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о правовой квалификации других совершенных противоправных действий. Местонахождение лиц, причастных к уголовному правонарушению, устанавливают полицейские.


криминал поджог полиция криминальное дело хулиганство авто Ровно
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Тернопольской области сообщили о подозрении трем преступникам, которые подделывали документы
21 апреля 2020, 16:21
Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле
20 апреля 2020, 12:28
В Почаевской лавре грубо нарушили карантин: подробности и фото
19 апреля 2020, 18:55
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Предвыборное засевание, или Чем полтавские политики кормят электорат
22 апреля 2020, 12:00
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »