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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 16:12 16

У Рівненській обласній лікарні на COVID-19 захворіли 62 медики та 12 пацієнтів

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21 квітня 2020, 16:12 16
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Від хвороби лікуються одинадцять медиків, у решти недуга проходить безсимптомно, люди перебувають на самоізоляції вдома. Три відділення лікарні закрили для прибирання і дезінфекції
Фото: Shutterstock
Від хвороби лікуються одинадцять медиків, у решти недуга проходить безсимптомно, люди перебувають на самоізоляції вдома. Три відділення лікарні закрили для прибирання і дезінфекції

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Трек.

Про хворих повідомила заступник головного лікаря обласної лікарні Лариса Обуховська. За її словами, лише 11 медпрацівників з коронавірусом потребують лікування, а решта перебувають на самоізоляції вдома.

Три відділення, де виявили інфікованих працівників, закриті на карантин: відділення анестезіології та інтенсивної терапії, травматології та ортопедії і торакальної хірургії. Всі вони розташовані в одному корпусі.

У зачинених відділеннях проводять дезінфекцію і планують відкрити їх наступного тижня. Вже відновило роботу закрите раніше ЛОР-відділення.

На період карантину пацієнтів та працівників закритих відділень перевели у хірургічний корпус.

Також ПЛР-тести зробили 30-м пацієнтам, які могли інфікуватися від працівників лікарні. У 12 з них виявили коронавірус.

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

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