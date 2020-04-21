У Рівненській обласній лікарні на COVID-19 захворіли 62 медики та 12 пацієнтів

Від хвороби лікуються одинадцять медиків, у решти недуга проходить безсимптомно, люди перебувають на самоізоляції вдома. Три відділення лікарні закрили для прибирання і дезінфекції

Фото: Shutterstock

Від хвороби лікуються одинадцять медиків, у решти недуга проходить безсимптомно, люди перебувають на самоізоляції вдома. Три відділення лікарні закрили для прибирання і дезінфекції

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