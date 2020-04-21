У Рівненській обласній лікарні на COVID-19 захворіли 62 медики та 12 пацієнтів
Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Трек.
Про хворих повідомила заступник головного лікаря обласної лікарні Лариса Обуховська. За її словами, лише 11 медпрацівників з коронавірусом потребують лікування, а решта перебувають на самоізоляції вдома.
Три відділення, де виявили інфікованих працівників, закриті на карантин: відділення анестезіології та інтенсивної терапії, травматології та ортопедії і торакальної хірургії. Всі вони розташовані в одному корпусі.
У зачинених відділеннях проводять дезінфекцію і планують відкрити їх наступного тижня. Вже відновило роботу закрите раніше ЛОР-відділення.
На період карантину пацієнтів та працівників закритих відділень перевели у хірургічний корпус.
Також ПЛР-тести зробили 30-м пацієнтам, які могли інфікуватися від працівників лікарні. У 12 з них виявили коронавірус.
За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.
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