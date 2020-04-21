В Ровенской областной больнице COVID-19 заболели 62 медика и 12 пациентов

От болезни лечатся одиннадцать медиков, у остальных недуг проходит бессимптомно, люди находятся на самоизоляции дома. Три отделения больницы закрыли для уборки и дезинфекции

Фото: Shutterstock

От болезни лечатся одиннадцать медиков, у остальных недуг проходит бессимптомно, люди находятся на самоизоляции дома. Три отделения больницы закрыли для уборки и дезинфекции

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