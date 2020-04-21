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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 16:12 16

В Ровенской областной больнице COVID-19 заболели 62 медика и 12 пациентов

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21 апреля 2020, 16:12 16
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От болезни лечатся одиннадцать медиков, у остальных недуг проходит бессимптомно, люди находятся на самоизоляции дома. Три отделения больницы закрыли для уборки и дезинфекции
Фото: Shutterstock
От болезни лечатся одиннадцать медиков, у остальных недуг проходит бессимптомно, люди находятся на самоизоляции дома. Три отделения больницы закрыли для уборки и дезинфекции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Радио Трек.

О больных сообщила заместитель главного врача областной больницы Лариса Обуховська. По ее словам, лишь 11 медработников с коронавирусом нуждаются в лечение, а остальные находятся на самоизоляции дома.

Три отделения, где обнаружили инфицированных работников, закрыты на карантин: отделение анестезиологии и интенсивной терапии, травматологии и ортопедии и торакальной хирургии. Все они расположены в одном корпусе.

В закрытых отделениях проводят дезинфекцию и планируют открыть на следующей неделе. Уже возобновило работу закрытое ранее ЛОР-отделение.

На период карантина пациентов и работников закрытых отделений перевели в хирургический корпус.

Также ПЦР-тесты сделали 30-ти пациентам, которые могли заразиться от сотрудников больницы. У 12 из них обнаружили коронавирус.

По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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