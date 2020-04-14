Пішов на таран: у Рівному п'яний водій "Мерседеса" таранив паркан стадіону та кіоски на ринку

У Рівному п’яний водій за кермом "Мерседеса" "штурмував" будівельний паркан стадіону "Авангард" та кіоски на ринку

Фото: скрін видео

У Рівному п’яний водій за кермом "Мерседеса" "штурмував" будівельний паркан стадіону "Авангард" та кіоски на ринку

Як пише у Facebook журналістка Вікторія Мамотюк, за кермом авто був один з власників речового ринку Рівного Володимир Рабінюк, передає Regionews.

За словами речниці патрульної поліції Рівненщини Оксани Юрченко, на водія автомобіля склали адмінпротокол за п’яне водіння. Проходити медичне освідчення водій відмовився.