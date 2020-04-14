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14 квітня 2020, 14:10 23

Пішов на таран: у Рівному п'яний водій "Мерседеса" таранив паркан стадіону та кіоски на ринку

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14 квітня 2020, 14:10 23
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У Рівному п’яний водій за кермом "Мерседеса" "штурмував" будівельний паркан стадіону "Авангард" та кіоски на ринку
Фото: скрін видео
У Рівному п’яний водій за кермом "Мерседеса" "штурмував" будівельний паркан стадіону "Авангард" та кіоски на ринку

Як пише у Facebook журналістка Вікторія Мамотюк, за кермом авто був один з власників речового ринку Рівного Володимир Рабінюк, передає Regionews.

За словами речниці патрульної поліції Рівненщини Оксани Юрченко, на водія автомобіля склали адмінпротокол за п’яне водіння. Проходити медичне освідчення водій відмовився.

Із самого ранку, чи то ще може вчорашнє тримається - власник речового ринку Володимир Рабінюк таранить забор та ларьки. Врешті його затримала поліція. Нагадаю, цей чоловік теж був у списку "Пустого" і йому навіть у двір прилітала граната.

Опубліковано Вікторією Мамотюк Вівторок, 14 квітня 2020 р.


ДТП Рівне авто ринки стадіон
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