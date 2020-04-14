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14 апреля 2020, 14:10 24

Пошел на таран: в Ровно пьяный водитель "Меседеса" таранил забор стадиона и киоски

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14 апреля 2020, 14:10 24
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В Ровно пьяный водитель за рулем "Мерседеса" "штурмовал" строительный забор стадиона "Авангард" и киоски на рынке
Фото: скрин видео
В Ровно пьяный водитель за рулем "Мерседеса" "штурмовал" строительный забор стадиона "Авангард" и киоски на рынке

Как пишет в Facebook журналистка Виктория Мамотюк, за рулем авто был один из владельцев вещевого рынка Ровно Владимир Рабинюк, передает Regionews.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Ровенщины Оксаны Юрченко, на водителя автомобиля составили админпротокол за пьяное вождение. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

С самого утра, то еще может вчерашнее держится - владелец вещевого рынка Владимир Рабінюк таранит забор и ларьки. В итоге его задержала полиция. Напомню, этот человек тоже был в списке "Пустого" и ему даже во двор прилетала граната.

Опубликовано Виктории Мамотюк Вторник, 14 апреля 2020 года.


ДТП Ровно авто рынки стадион
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