Пошел на таран: в Ровно пьяный водитель "Меседеса" таранил забор стадиона и киоски

В Ровно пьяный водитель за рулем "Мерседеса" "штурмовал" строительный забор стадиона "Авангард" и киоски на рынке

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В Ровно пьяный водитель за рулем "Мерседеса" "штурмовал" строительный забор стадиона "Авангард" и киоски на рынке

Как пишет в Facebook журналистка Виктория Мамотюк, за рулем авто был один из владельцев вещевого рынка Ровно Владимир Рабинюк, передает Regionews.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Ровенщины Оксаны Юрченко, на водителя автомобиля составили админпротокол за пьяное вождение. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.