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01 квітня 2020, 15:54 12

Чиновника рівненського держгеокадастру знайшли застреленим у власній квартирі

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01 квітня 2020, 15:54 12
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33-річного колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Іллю Карпова знайшли мертвим сьогодні, 1 квітня, у власній квартирі на вулиці Чорновола у Рівному. На посаді він працював з 3 квітня 2017 року, в даний час - керував відділом Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненщини
Фото: Cторінка Іллі Карпова у Facebook
33-річного колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Іллю Карпова знайшли мертвим сьогодні, 1 квітня, у власній квартирі на вулиці Чорновола у Рівному. На посаді він працював з 3 квітня 2017 року, в даний час - керував відділом Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненщини

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.

За попередньою інформацією, чоловік мав зустрітися зі своїм товаришем. Той за ним заїхав, написавши sms-повідомлення, щоб Ілля виходив з оселі. А коли побачив, що той не відповідає, то піднявся до квартири і став дзвонити, Карпов двері не відчинив.

Товариш занепокоївся, повідомив про ситуацію родичам. Двері виявились замкненими з середини.

Попередньо, поліція вважає, що це самогубство. Знайомі Іллі Карпова думають, що його вбили, бо мав борги.


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