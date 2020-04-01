Чиновника рівненського держгеокадастру знайшли застреленим у власній квартирі

33-річного колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Іллю Карпова знайшли мертвим сьогодні, 1 квітня, у власній квартирі на вулиці Чорновола у Рівному. На посаді він працював з 3 квітня 2017 року, в даний час - керував відділом Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненщини

Фото: Cторінка Іллі Карпова у Facebook

33-річного колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області Іллю Карпова знайшли мертвим сьогодні, 1 квітня, у власній квартирі на вулиці Чорновола у Рівному. На посаді він працював з 3 квітня 2017 року, в даний час - керував відділом Держгеокадастру в Острозькому районі Рівненщини

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє. За попередньою інформацією, чоловік мав зустрітися зі своїм товаришем. Той за ним заїхав, написавши sms-повідомлення, щоб Ілля виходив з оселі. А коли побачив, що той не відповідає, то піднявся до квартири і став дзвонити, Карпов двері не відчинив. Товариш занепокоївся, повідомив про ситуацію родичам. Двері виявились замкненими з середини. Попередньо, поліція вважає, що це самогубство. Знайомі Іллі Карпова думають, що його вбили, бо мав борги.

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