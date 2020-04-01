Чиновника ровенского госгеокадастра нашли застреленным в собственной квартире

33-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления Держгеокадастру в Ровенской области Илью Карпова нашли мертвым сегодня, 1 апреля, в собственной квартире на улице Черновола в Ровно. На должности он работал с 3 апреля 2017 года, в настоящее время - руководил отделом Держгеокадастру в Острожском районе Ровенской области

Фото: Страница Ильи Карпова в Facebook

33-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления Держгеокадастру в Ровенской области Илью Карпова нашли мертвым сегодня, 1 апреля, в собственной квартире на улице Черновола в Ровно. На должности он работал с 3 апреля 2017 года, в настоящее время - руководил отделом Держгеокадастру в Острожском районе Ровенской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровно Вечернее. По предварительной информации, мужчина должен был встретиться со своим товарищем. Тот за ним заехал, написав sms-сообщение, чтобы Илья выходил из дома. А когда увидел, что тот не отвечает, то поднялся в квартиру и стал звонить, Карпов дверь не открыл. Товарищ забеспокоился, сообщил о ситуации родственникам. Двери оказались запертыми изнутри. Предварительно, полиция считает, что это самоубийство. Знакомые Ильи Карпова думают, что его убили, так как имел долги.

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