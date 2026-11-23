Фото: КМДА

У Києві за 47-й тиждень 2026 року зареєстрували 7 744 нові випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема COVID-19. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність зросла на 5,9%. Найбільше випадків зафіксували серед дітей

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Загальний тижневий показник захворюваності становив 262,3, що на 52% нижче середнього рівня інтенсивності.

За звітний період захворіли 4 153 дитини та 3 591 дорослий. Серед школярів кількість випадків зросла на 13,1% — загалом зареєстрували 2 230 хворих.

Водночас у столиці зменшилася кількість випадків COVID-19. За тиждень виявили 20 хворих, серед них 10 дітей. Госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 не було.

Загалом кількість госпіталізацій через грип та ГРВІ зросла до 62 осіб. Із них 38 — діти віком до 17 років. Пацієнтів у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії не було.

Від початку епідемічного сезону летальних випадків унаслідок ускладнень грипу та ГРВІ не зареєстрували.

У Центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що вакцинація залишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу COVID-19 та грипу.

Нагадаємо, в Україні стартував епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Сезон посиленого епідеміологічного нагляду триватиме до 23 травня 2027 року.