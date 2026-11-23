Фото: Херсонська обласна прокуратура

Колишній посадовиці Херсонської міської ради повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у щорічній декларації за 2024 рік вона не вказала три об’єкти нерухомості, які належать її чоловікові

Про це повідомили у прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, під час подання декларації підозрювана не зазначила нежитлове приміщення та квартиру в Київській області, а також ще одну квартиру в Одеській області.

Загальна площа незадекларованої нерухомості становить понад 130 квадратних метрів, а її вартість — понад 2,34 млн грн.

Таким чином, у декларації були відсутні відомості про майно на суму, що перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Колишній посадовиці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Нагадаємо, раніше 45-річному експосадовцю районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації. Йдеться про суму понад 4,5 млн грн.