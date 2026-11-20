На Черкащині спростували ДТП за участю поліцейського авто: що відомо
У соцмережах поширили відео з повідомленням про нібито серйозну дорожньо-транспортну пригоду за участю поліцейського автомобіля на Черкащині. У поліції області заявили, що ця інформація не відповідає дійсності
Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.
Правоохоронці зазначили, що автомобіль, зафіксований на відео, не належить Національній поліції України та не є службовим транспортом поліції Черкащини.
У поліції закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію та користуватися офіційними джерелами.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.
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