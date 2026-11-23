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Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан звернулася до першої леді США Меланії Трамп із закликом посприяти звільненню цивільних жителів, які залишаються на тимчасово окупованій Кінбурнській косі на Миколаївщині

Про це спортсменка, яка родом із Миколаєва, написала на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Харлан закликала світову спільноту та особисто Меланію Трамп допомогти повернути цивільних із Кінбурнської коси та інших окупованих Росією територій України.

За словами спортсменки, через російську окупацію люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи: вони змушені жити в ізоляції, без належної допомоги та безпеки.

Також Харлан закликала якомога ширше поширювати інформацію про становище людей на окупованій території, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до їхньої долі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Меланію Трамп нагородили за гуманітарну допомогу Україні, підтримку українських дітей та допомогу людям, які постраждали від російської агресії.

У 2026 році Меланія Трамп долучилася до переговорів щодо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, її команда допомогла створити тристоронню переговорну групу за участі України та Росії.

У результаті сторони домовилися про локальне припинення вогню, яке діяло з 27 жовтня до 1 листопада. Це дозволило доставити до міста гуманітарну допомогу та організувати евакуацію мирних жителів.