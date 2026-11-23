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У Шевченківському районі Києва 23 листопада внаслідок падіння уламків загорівся автомобіль. Попередньо, є постраждалі

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, інцидент стався в центральній частині міста. На місце події прямують екстрені служби.

"У Шевченківському районі, в центрі міста, внаслідок падіння уламків палає автівка. Екстрені служби прямують на місце", — повідомив Віталій Кличко.

Згодом мер уточнив, що, за попередньою інформацією, у Шевченківському районі є постраждалі. Медики прямують на виклик.

Інформація щодо кількості потерпілих та обставин події уточнюється.

Окрім того, у КМВА повідомили, що у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникло загоряння автомобіля. Відповідні служби слідують на місце події.

"За попередньою інформацією, у Печерсьому районі також виникло загоряння автомобіля внаслідок падіння уламків", - додали у КМВА.

У Шевченківському районі загоряння поширилося на житловий будинок. Наразі відомо про одного постраждалого. Йому надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що у ніч на 23 листопада РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed (60 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".