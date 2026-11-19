Фото: Прокуратура України

На Прикарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо 43-річного водія, який спричинив смертельну ДТП у селі Микуличин. Унаслідок аварії постраждали дві 12-річні школярки

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталася 31 серпня 2026 року.

За даними слідства, чоловік за кермом автомобіля KIA Sorento повертався з Івано-Франківська додому на Рахівщину. На прямій ділянці дороги в Микуличині водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини на тротуар і збив двох місцевих школярок.

Діти отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Одразу після ДТП водія затримали. Перевірка показала, що він перебував за кермом у тверезому стані.

4 вересня одна з дівчат, яка кілька днів перебувала в комі, померла. В іншої школярки медики діагностували тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров’я.

Після смерті дитини підозру водієві змінили на тяжчу кваліфікацію. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування завершено. 16 листопада 2026 року обвинувальний акт скерували до суду.

Чоловікові інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої та травмування іншої дитини (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Рівненщині до суду скерували справу 20-річного мотоцикліста, який спричинив ДТП із тяжкими наслідками. Унаслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка мотоцикла – дівчина отримала травми, небезпечні для життя.