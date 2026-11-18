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У Тернополі на вулиці Об’їзній під час ускладнення погодних умов сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електромобіля Tesla. Водій не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Після зіткнення автомобіль загорівся та повністю згорів

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

Водій не постраждав. До прибуття екстрених служб йому допоміг вибратися з автомобіля небайдужий громадянин.

На місці працювали патрульні та рятувальники. Поліцейські надавали необхідну допомогу й регулювали дорожній рух, а співробітники ДСНС ліквідували пожежу.

Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними під час негоди, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та враховувати стан дорожнього покриття.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.