ДТП на трасі Львів – Луцьк: одна людина загинула, ще 9 постраждали

Фото: Національна поліція

На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мінівантажівки Peugeot та легкового автомобіля Toyota

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 30 жовтня близько 09:50 на автодорозі Львів – Луцьк, між селами Бабичі та Сілець Шептицького району.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися Peugeot та Toyota. Водій мінівантажівки від отриманих травм загинув на місці події. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, медики уточнюють їхній стан і діагнози.

На місці аварії працюють слідчі та поліцейські. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі рух цією ділянкою дороги ускладнений, правоохоронці регулюють транспортний потік. Поліція встановлює всі обставини аварії.

Нагадаємо, на Полтавщині зіткнулися КамАЗ і легковик. На місці загинули 69-річний водій авто та 64-річна пасажирка. Ще троє пасажирів 47, 45 та 37 років дістали травми – їх госпіталізували.