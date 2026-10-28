Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У селі Смиківці лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі Opel та Ford.

Внаслідок аварії водій Opel загинув на місці. Двоє дорослих та дитина, які перебували в авто Ford, отримали травми. Усіх трьох госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок зіткнення легковика та рейсового автобуса на Тернопільщині зросла до 14. На місці загинула 23-річна водійка автівки.