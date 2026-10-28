Смертельна ДТП на Тернопільщині: загинув водій, серед травмованих – дитина
ДТП сталася 27 жовтня у Тернопільському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У селі Смиківці лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі Opel та Ford.
Внаслідок аварії водій Opel загинув на місці. Двоє дорослих та дитина, які перебували в авто Ford, отримали травми. Усіх трьох госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок зіткнення легковика та рейсового автобуса на Тернопільщині зросла до 14. На місці загинула 23-річна водійка автівки.
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