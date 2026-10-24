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24 жовтня 2026, 15:03

У Києві чоловік із ножем напав на кав’ярню та забрав гроші

24 жовтня 2026, 15:03
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Солом’янському районі Києва затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на кав’ярню. За даними поліції, він у масці погрожував ножем 16-річній працівниці закладу та змусив її віддати гроші з каси

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про розбій надійшло на лінію 112. Працівниця кав’ярні розповіла, що до закладу зайшов невідомий у масці, погрожував їй ножем і вимагав гроші з касового апарату. Після того як чоловік утік, дівчина зачинилася в кав’ярні та викликала поліцію.

Патрульні оперативно прибули на місце, з’ясували прикмети нападника та разом із працівниками районного управління поліції почали його розшукувати.

"Чоловік мав з собою ножа та зізнався у скоєному", — повідомили в патрульній поліції Києва.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану, розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині шахрайка виманила гроші у родини військового, який зник безвісти. Вона переконала їх, що може допомогти знайти захисника.

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